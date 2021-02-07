Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Muhtemel 11'ler...
07.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş evinde İttifak Holding Konyaspor’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Süper Lig’in 24. haftasında Vodafone Park’ta bugün İttifak Holding Konyaspor’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra çeşitli pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Kartal, Konyaspor karşısına dört oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre’nin yanı sıra kart cezalıları Dorukhan ve Mensah maçta forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise sakatlığı süren Alper Uludağ dışında eksik bulunmuyor.

Vida, Rosier ve Ghezzal sınırda
Kartal’da Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu bugün kart görmeleri halinde 25. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Son dakika - Beşiktaşın rakibi Konyaspor Muhtemel 11ler...

Son dakika - Beşiktaşın rakibi Konyaspor Muhtemel 11ler...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - MLS'te rekor transfer! Bonservisi için...
    Sosyal medyada gündem oldu! VAR kararı sonrası Fenerbahçe TV...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...
      Kadıköy'de güzel görüntüler! Muslera ve Altay...
    2. Avrupa basını derbide Mesut Özil'i takip etti!
      Avrupa basını derbide Mesut Özil'i takip etti!
    3. Trabzonspor'un nokta atışı transferi Berat Özdemir!
      Trabzonspor'un nokta atışı transferi Berat Özdemir!
    4. Everton'ın Cenk Tosun planı! Beşiktaş...
      Everton'ın Cenk Tosun planı! Beşiktaş...
    5. Galatasaray'ın penaltı isyanı
      Galatasaray'ın penaltı isyanı
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a tepki! "Bir tek Türkiye’de yapıyorsun ya”

    Son dakika - Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a tepki! "Bir tek Türkiye’de yapıyorsun ya”

    İslam Çupi anılıyor

    İslam Çupi anılıyor

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan forvetlere uyarı!

    Son dakika - Sergen Yalçın'dan forvetlere uyarı!

    Son dakika - Tribünde kaçak var! Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu

    Son dakika - Tribünde kaçak var! Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet