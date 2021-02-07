Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 24. haftasında Vodafone Park’ta bugün İttifak Holding Konyaspor’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra çeşitli pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Kartal, Konyaspor karşısına dört oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre’nin yanı sıra kart cezalıları Dorukhan ve Mensah maçta forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise sakatlığı süren Alper Uludağ dışında eksik bulunmuyor.

Vida, Rosier ve Ghezzal sınırda

Kartal’da Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu bugün kart görmeleri halinde 25. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.