Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic kayboldu

Adem Ljajic aranıyor. Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Sırp futbolcu ilk 2 sezonki performansının çok altında bir görüntü veriyor.

Kartal'ın geçtiğimiz sezon Torino'dan 6.5 milyon Euro'ya aldığı Ljajic'e yılda 2.7 milyon Euro ödeniyor.

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK

Beşiktaş'ın Vida'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu olan Adem Ljajic bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada çok kötü bir görüntü verirken ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

SKORA HİÇ KATKI SAĞLAYAMADI

Adem Ljajic ligde oynanan Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesi ve Sırbistan Milli Takımı'ndaki 2 maçta düş kırıklığı yaşattı.