Son dakika - Beşiktaş'ta derbinin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın faktörü...

BİLAL MEŞE

Hem fiziksel hem mental

Milliyet, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 15 yıl sonra devirmeyi başaran Beşiktaş’ta derbi zaferinin perde arkasında yaşananlara ulaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından hafta boyunca tesislerde müthiş bir motivasyon planı uyguladığı ve oyuncularını hem fiziksel hem de mental açıdan derbiye en iyi şekilde hazırladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı hocanın tesislerde yaptığı genel ve bireysel toplantılarda futbolcuların adeta beynini yıkadığı aktarıldı.

‘Zirveye çıkmalısınız’

Derbiyi kazanacak güçte olduklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Bu maçların havasını iyi bilirim. Burası Beşiktaş, bu formanın ağırlığını anlatmaya gerek yok. Bu yarışta biz de varız, bunu sakın unutmayın” dediği belirlendi. İyi mücadele etmeden hedefe ulaşamayacaklarına vurgu yapan deneyimli teknik adamın, “Herkes kendi kapasitesinin zirvesine çıkacak. Yani savaşacağız, fizik gücümüzü kullanacağız, mücadeleyi asla bırakmayacağız, zafere ulaşan da biz olacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YALÇIN: Takım kazandı

Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbi zaferinin ardından ‘takım’ vurgusu yaptı. Yardımcılarıyla gerçekleştirdiği görüşmede maçı analiz eden siyah-beyazlı hocanın, bireysel performansları değil, takımın ortaya koyduğu karakteri öne çıkardığı aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, “Bir derbide nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Bireysel becerilerle değil, takım halinde ortaya koyduğumuz mücadeleyle ve ruhla maçı kazandık. Takımda kötü oynayan, kötü mücadele eden bir kişi bile yoktu” diye konuştuğu vurgulandı.





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