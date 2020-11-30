Son dakika - Juventus'ta Pirlo ve futbolcular arasında taktik krizi! Fatih Terim detayı...

Serie A'da son maçında deplasmanda Benevento ile 1-1 berabere kalan Juventus'ta ilginç bir gelişme ortaya çıktı.

Juventus futbolcuları Pirlo'nun oyuncularla birebir taktiksel anlamda iletişime geçmediğini ve talimatları Tudor'un verdiğini düşünüyor. Corriere della Sera'nın haberine göre, özellikle Dybala ve Kulusevski'nin Pirlo'nun taktiksel anlamda kendilerinden ne istediğini tam olarak anlamadıkları için bu bağlamda iletişim sıkıntısı olduğuna inanıyor.



1-1 berabere biten Benevento maçında Cristiano Ronaldo'yu yorgun olduğu gerekçesiyle dinlendirdiğini açıklayan Pirlo'ya basın tarafından yapılan eleştiriler arasında, Portekizli yıldızın yokluğunda bir B planı olmadığı, takımın Ronaldo'nun yokluğunda ciddi sıkıntılar yaşadığı yöneltildi.

Terim ile ilgili sözleri akıllara geldi

Andrea Pirlo'nun 'I Think Therefore I Play' isimli otobiyografisinde kullandığı sözler çok tartışılmıştı.

Futbolculuk kariyerini anlattığı kitapta pek çok tanıdık isimden bahseden Pirlo'nun Fatih Terim'e ayırdığı kısım ise oldukça dikkat çekiciydi.

Terim'in Milan'ın başında olduğu dönemde deneyimli teknik adamla çalışan Pirlo, Terim'i taktiksel bilgisizlik ile suçlarken, motivasyonunun ise güçlü olduğu yorumunu yaptı.

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