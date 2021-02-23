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23.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yollar ayrılıyor!

Maddi konulardaki anlaşmazlık yüzünden Beşiktaş’la sözleşme yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz ayrılık hesapları yapıyor.

Son dakika - Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile yollar ayrılıyor!
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SERDAR SARIDAĞ

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin düşünmesi için Dorukhan’a verdiği sürenin sonuna gelindi. Yönetime olumlu dönüş yapmayan genç oyuncunun gözden çıkarılmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Dorukhan’ın boşluğunu gelecek sezon Kartal Kayra Yılmaz’la doldurmayı planladığı belirlendi

Sezon sonu gelmeden iç transferde Dorukhan Toköz ile yeniden anlaşmak isteyen ancak uzun süredir yürütülen görüşmelere rağmen yeni sözleşme konusunda somut adım atamayan Beşiktaş Yönetimi’nin bu oyuncudan tüm umudunu kestiği belirlendi.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin düşünmesi için Dorukhan’a verdiği süre dolarken, yöneticilerin de artık 24 yaşındaki oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacakmış gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Orta sahada geniş bir rotasyona sahip olan ve bu nedenle ara transferde Kartal Kayra Yılmaz’ı kiralık olarak Ümraniyespor’a gönderen siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki oyuncuyu, Dorukhan’ın yerine düşündüğü aktarıldı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, “Çok yetenekli bir oyuncu. Burada yedek oturacağına kiralık giderek düzenli oynaması çok daha doğru olur” sözlerinin ardından Kartal’ı kiralayan yönetim, genç oyuncunun Ümraniyespor’daki performansını yakından takip ediyor. Kartal Kayra galip geldikleri son 3 maçta ilk 11’de sahaya çıkarken başarılı performansıyla alkış topladı.

Son dakika - Beşiktaşta Dorukhan Toköz ile yollar ayrılıyor



Gurbetçiler listede
Siyah-beyazlı idareciler, Kartal Kayra dışında bazı yetenekli orta saha oyuncularını da geniş transfer listesine dahil etti. Özellikle yurt dışında top koşturan Türk futbolcularla ciddi biçimde ilgilenen ve aylar önce bazı isimlerle temas kuran Beşiktaşlı idarecilerin sadece orta saha için değil, farklı bölgeler için de geniş bir liste oluşturduğu aktarıldı.

İspanya’dan Betis iddiası
İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Real Betis’in, 3 ay sonra serbest kalacak olan Dorukhan Toköz’ü kadrosuna katmaya çalıştığını duyurdu. AS gazetesinde yer alan haberde, Dorukhan’ın menajeri Ahmet Bulut’la temasa geçen yeşil-beyazlıların, yıllık 1,5 milyon eurodan 2+2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu savunuldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, maddi konularda anlaşamadıkları Dorukhan’ın kariyerine yurt dışında devam etmek niyetinde olduğunu dile getirmişti.

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