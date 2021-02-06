Son dakika - Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz’e marta kadar süre verildi!

Ara transfer dönemi bittikten sonra gözünü iç transfere çeviren ve öncelikle Josef de Souza’nın bir yıllık opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatan Beşiktaş Yönetimi, aynı şekilde Dorukhan Toköz ile de yeni bir mukavele imzalamak istiyor. Yurt dışından teklif gelme ihtimali nedeniyle henüz sözleşme imzalamayan milli futbolcuya ay sonuna kadar süre veren siyah-beyazlı idareciler, imza atılmaması durumunda başka isimlerle görüşülecek.

Beşiktaş’ın, sözleşmesi biten bir oyuncusunu sezon sonuna kadar bekleme lüksü olmadığını düşünen yönetim bu nedenle mart ayı başından itibaren, Dorukhan’ın bölgesinde oynayan yerli ve yabancı isimlerin menajerleriyle temas kuracak.

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