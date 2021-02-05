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05.02.2021 - 16:42 |

Son dakika | Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu

Son dakika | Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
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Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını belirleyecek seçim adına toplanmıştı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasının ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

İŞTE NUR ÇEBİ'NİN İLK SÖZLERİ
Bugün olağanüstü bir genel kurul yaptık ve bu genel kurulun sonucunda kulüpler birliğimiz başkan adayı olarak beni gösterdiler. Bu benim için onurdur. Pandemi futbol adına zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Mehmet Sepil başkana teşekkür ederim. 

9 kişilik yönetim kurulunu oluşturduk, görev dağılımı yapacağız. Çözülmeyen, bekleyen, çözmemiz gereken konular var. En önemlisi, spor yasası için düşüncelerimizle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Yayıncı kuruluş ile tekrar görüşme sürecinin başlayacağı ya da başka şekilde yayın haklarından kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak görüşmeler başlayacaktır.

SEYİRCİ AÇIKLAMASI
Kulüplerimizin her biri taraftarlarla buluşmak istiyor. Bununla ilgili bir adım atıldı. Çok istekliyiz ama pandeminin bu duruma zarar vereceğini düşünüyoruz. Toplumun sağlığı her şeyden önde geliyor.

ESKİ BAŞKANLARA PLAKET
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e, Beşiktaş Başkanı ve Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a yaptıkları çalışmalar için plaket verdi. 

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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Son dakika | Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

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