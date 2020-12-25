Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
25.12.2020 - 00:01 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal yine skora katı sağlayan isim oldu. Beşiktaşlı yıldız yaptığı asist ile Caner Erkin'i yakaladı.

Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Ghezzal böylece Süper Lig'de toplam 5 asiste ulaştı ve Caner Erkin'e ortak oldu.

Geride kalan haftalarda Beşiktaşlı Ghezzal ve Fenerbahçe'den Caner Erkin ligin en çok asist yapan iki oyuncuları oldu

Son dakika - Beşiktaşta Ghezzal, Caner Erkini yakaladı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Tartışmalı gol sonrası yayıncı kuruluştan sürpriz hamle! Beşiktaş...

Rachid Ghezzal, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

    Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı!
      Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı!
    2. Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
      Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
    3. NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
      NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
    4. Ersun Yanal: "Yapılmaması gereken hatalar oldu"
      Ersun Yanal: "Yapılmaması gereken hatalar oldu"
    5. Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı bu değildi"
      Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı bu değildi"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Club Brugge, Bas Dost'u transfer etti

    Club Brugge, Bas Dost'u transfer etti

    Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

    Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

    Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"

    Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"

    Rıza Çalımbay: "Bizim için final maçıydı"

    Rıza Çalımbay: "Bizim için final maçıydı"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet