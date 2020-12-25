25.12.2020 - 00:01 |
Son dakika - Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal yine skora katı sağlayan isim oldu. Beşiktaşlı yıldız yaptığı asist ile Caner Erkin'i yakaladı.
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Ghezzal böylece Süper Lig'de toplam 5 asiste ulaştı ve Caner Erkin'e ortak oldu.
Geride kalan haftalarda Beşiktaşlı Ghezzal ve Fenerbahçe'den Caner Erkin ligin en çok asist yapan iki oyuncuları oldu
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