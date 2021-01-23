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23.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Hulk transferi için yoğun mesai!

Gündemine Hulk’u alan Beşiktaş Yönetimi, bu kez mutlu sona ulaşmak için menajerler aracılığıyla kollarını sıvadı. Siyah - beyazlılar, önümüzdeki hafta başına kadar transferi bitirmeye çalışacak.

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Devre arası transfer döneminde Mandzukic ile anlaşamadığı için gündemine Hulk’u alan Beşiktaş Yönetimi, bu kez mutlu sona ulaşmak için menajerler aracılığıyla kollarını sıvadı. Şu an görüşmelerin henüz başında olan siyah - beyazlılar, önümüzdeki hafta başına kadar transferi bitirmeye çalışacak. Yönetim istediği maddi şartlar içerisinde bir sonuca varamazsa kanat forvet oynayan diğer isimlere yönelecek. Aboubakar ve Larin’in getirdiği başarıyı baltalamak istemeyen yönetim gerekirse Kenan Karaman’ı bonservisiyle alma seçeneğini de masada tutuyor.

Pereira da beklemede
Yapılan ilk planlamada bir golcü ve bir stoper almayı düşünen ve son toplantıdan sonra sadece santrforda karar kılan Beşiktaş Yönetimi’nin, yine de Brezilyalı Leo Pereira’yı listesinde tutmaya devam ettiği ortaya çıktı. Stoper alınma ihtimali nedeniyle Flamengo’da oynayan 24 yaşındaki stoperle temas kuran siyah - beyazlılar bu oyuncuyu kiralamak istiyordu. Şimdilik görüşmeleri donduran yönetim takımdan ayrılmalar olması halinde Brezilyalı oyuncuyu yine gündemine alacak.

Son dakika - Beşiktaşta Hulk transferi için yoğun mesai

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