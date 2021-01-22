Son dakika - Burak Yılmaz, şampiyonluk favorisini açıkladı! Mesut Özil cevabı...

Lille'in yıldızı Burak Yılmaz, Fanatik'in canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"10 kulüpten teklifler almıştım"

Türkiye'de oynarken Avrupa'dan 10 kulüpten, özel kulüplerden teklifler almıştım. Ogan (Tarhan) abi çok istemişti Avrupa'ya gitmemi. Ali abi (Egesel) de geleceğimi düşünmem gerektiğini düşünüyordu. Ben her kararımı kendim verdim. Pişman değilim. Ama o zamanlar, genç yaşta Avrupa'ya gitseydim, başka bir futbolcu olabilirdim. 35 yaşımdayken bunları taptığını düşünüyorsun, '25'te de yapardım' diyorsun kendi kendine... Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım.

"Schalke'ye deplasmanda attığım gol..."

"Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." Lille önce de İtalya'dan transfer teklifi almıştım ama kulüp ismi vermek istemem.

"Bana göre Beşiktaş bir adım önde"

Süper Lig'de favoriler ilk 3'te bekliyor şu anda... Onlar arasında geçecek gibi duruyor yarış. Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Daha derli toplu oynuyorlar. Böyle sıkıntılı bir ortamdan bu havayı yakalayıp buraya gelmeleri çok büyük iş... Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir adım daha önde görüyorum. Larin'den ben böyle bir patlama bekliyordum. İyi bir hava yakaladı. Umarım nazar da değmez. Çok iyi gidiyor.

Mesut Özil cevabı

"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim"

"Hulk'la Çin'de beraber oynadım"

Hulk ile alakalı benim görüşüm ne olabilir ki... İyi, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Umarım Beşiktaş'a gider, iyi oynar. Çok iyi bir hava yakalandı umarım bu hava bozulmadan takımın içine adapte olur ve katkı sağlar. Çin'de de beraber oynadım ve özel bir oyuncu.

"21 yaşındaydım Beşiktaş'tan gönderildiğimi altyazıdan öğrenmiştim"

"Beşiktaş'tan gönderildiğim an var. 21 yaşındaydım altyazıdan öğrenmiştim. Galatasaray'dan Çin'e gittiğim an var. O zaman da değişik duygular hissetmiştim. Galatasaray'dan Çin'e gitmem kendi tercihim olarak yorumlandı. Hiç kimseyi suçlamıyorum."

"Bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmam aslında iki taraf için de gerekliydi. Ben her zaman kontratlarımın karşılığını fazlasıyla vermiş biriyim ama aldığım ücretler gündeme geldiğinden itibaren bu gerekliydi. Bakıyorum ki iki tarafa da iyi gelmiş bu ayrılık. Beşiktaş'ı zevkle izliyorum. Uzaktan da olsa destekliyorum. Şampiyonluğun da en büyük adayılar."

"Buraya kadar geldiğinizde hedef, kendi kendine sizi içine çekiyor. Yukarıdayız ve buradan düşmek istemiyoruz. Ama şampiyon olacağız diye kendimizi bir baskı altına almıyoruz. Biz, maç maç bakacağız."

"Ben Cristiano Ronaldo'cuyum. Dünya futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu. Messi, Ronaldo gibi oyuncular futbolcunun yaşını uzattılar. Ronaldo 35-36 yaşına gelmiş aynı seviyeyi koruyor. Bu da herkese örnek demektir. Dorukhan ve Abdülkadir Ömür; Messi'ciler..."