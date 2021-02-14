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14.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Josef stoper, Necip Uysal sol bek!

Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, Vida ve N’Sakala’nın cezalı, Montero ve Rıdvan’ın sakat olması nedeniyle Gençlerbirliği karşısında Josef’i stoperde, Necip Uysal’ı sol bekte görevlendirmeyi planlıyor.

Son dakika - Beşiktaş'ta Josef stoper, Necip Uysal sol bek!
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SERDAR SARIDAĞ

İttifak Holding Konyaspor ile ligde ve kupada olmak üzere üst üste iki zorlu maç oynayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, savunmadaki ciddi eksiklere rağmen Gençlerbirliği deplasmanından üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Kart cezalıları Vida ve N’Sakala’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Montero ve Rıdvan’ın da yokluğu nedeniyle savunmada farklı bir kurguya gidecek olan Yalçın, tüm ihtimalleri masaya yatırdı. Atiba’yı mecbur kalmadıkça stoperde oynatmak istemeyen siyah-beyazlı hocanın bu bölgede Josef de Souza’yı görevlendirmeyi planladığı ortaya çıktı. Stoperdeki olası sıkıntıda bu bölge için ilk aday olarak Necip’i düşünen Sergen Yalçın, sol bekteki kriz nedeniyle farklı bir hamle yapacak. Necip’e sol bekte şans verecek olan Yalçın, bu nedenle Josef’i stoperde oynatmak zorunda kalacak.
Atiba’nın pozisyonunu değiştirmeye sıcak bakmayan Beşiktaş’ın teknik patronu, Kanadalı oyuncuya orta sahada fazla yük binmemesi için önündeki oyuncuları seçme konusunda da çok detaylı çalışıyor. Mensah, Ljajic ve Oğuzhan üçlüsünden ikisini Atiba’nın önüne yerleştirecek olan Sergen Yalçın’ın tamamen iyileşen Dorukhan’ı da bu bölgede oynatabileceği öğrenildi.
Bu arada Yalçın’ın zayıf bir ihtimal de olsa Dorukhan’a sağ bekte Rosier’e sol bekte görev verebileceği ileri sürüldü. Birçok plan üzerinde çalışan deneyimli hocanın taktik tahtasında bu seçeneğin de yer aldığı iddia edildi.

Son dakika - Beşiktaşta Josef stoper, Necip Uysal sol bek

Rıdvan ısınıyor
Trabzonspor’la 31 Ocak’ta oynanan lig maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Rıdvan Yılmaz dün de bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Tedavisine devam edilen genç sol bekin birkaç gün sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

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