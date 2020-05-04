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04.05.2020 - 14:03 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Karius dönemi sona erdi

Beşiktaş'a Liverpool'dan kiralık olarak transfer olan Alman kaleci Loris Karius ile yollar bugün resmen ayrıldı.

Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi bu sabah sona erdi.

Milliyet Gazetesi Muhabiri Serdar Sarıdağ'nın özel haberine göre Alman file bekçisi bu sabah itibariyle resmi evrakları imzaladı ve serbest kaldı.

Sarıdağ'ın aldığı bilgi şöyle: Alman kaleci avukatlarıyla birlikte FIFA'ya gidecek. Yönetim de istemişti bunu. Karius çarşamba günü Almanya'ya geçiyor ve oradan İngiltere'ye geçecek.

Son dakika | Beşiktaşta Karius dönemi sona erdi

 

 

 

 

Serdar Sarıdağ: Karius artık Beşiktaş'ın futbolcusu değil
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