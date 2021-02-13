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13.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunmadaki eksiklikler nedeniyle, bu hafta mecburen farklı bir 11 sahaya sürecek.

Son dakika - Beşiktaş'ta mecburen farklı 11!
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Gençlerbirliği maçı öncesi takıma bir gün izin veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunmadaki eksiklikler nedeniyle, bu hafta mecburen farklı bir 11 sahaya sürecek.
N’Sakala ve Vida’nın cezalı, Montero’nun ise sakatlanması nedeniyle savunmada büyük sıkıntı içerisine giren deneyimli teknik adam, bugünkü antrenmandan sonra kararını verecek. Rıdvan’ın yetişme ihtimaline bakacak olan Yalçın, yetişememesi durumunda sol bekte Necip’i, stoperde ise Souza’yı oynatmayı planlıyor.

Son dakika - Beşiktaşta mecburen farklı 11

Montero 2-3 hafta yok
Kartal’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta, sol dizinden sakatlanıp, oyuna devam edemeyen Francisco Montero’nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde dün gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilen siyah-beyazlı oyuncunun Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmasında görev almasının zor olduğu vurgulandı.

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