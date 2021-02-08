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08.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta N’Sakala kendini yaktı

Beşiktaş'ta Fabrice N’Sakala sadece 6 dakika içinde üst üste iki sarı kart gördü ve ardından kırmızıyla oyun dışı kaldı

Son dakika - Beşiktaş'ta N’Sakala kendini yaktı
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N’Sakala kendini yaktı

N’Sakala kendini yaktıTrabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 5 puan bırakan Beşiktaş dün Konyaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken henüz 21. dakikada 10 kişi kalmanın şokunu yaşadı. Fabrice N’Sakala sadece 6 dakika içinde üst üste iki sarı kart gördü ve ardından kırmızıyla oyun dışı kaldı. 15’te Shengelia’yı formasından çekerek yere indiren N’Sakala, 21’de kırmızıyla atıldı.

Necip sol beke geçti
Hakem Halis Özkahya top kapma mücadelesi sırasında Jevtovic’in bileğine çok sert biçimde basan N’Sakala’ya ikinci sarıdan kırmızı kart çıkardı. Büyük bir şok ve üzüntü yaşayan Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın orta alanda görev yapan Necip Uysal’ı savunmanın soluna kaydırdı. Atiba’nın yerine sürpriz biçimde 11’de sahaya çıkan Necip kalan sürede sol bekte görev yaptı.

Son dakika - Beşiktaşta N’Sakala kendini yaktı

Vida cezalı
Kartal, Konyaspor karşısında N’Sakala’nın yanı sıra Vida’yı da kayıp verdi. 90. dakikada rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gören Hırvat stoper cezalı duruma düştü. Vida, Beşiktaş’ın 15 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara’da oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.

Rosier kendi tarihini yazdı

Valentin Rosier 81’de attığı golle Konyaspor önünde tam 70 dakika 10 kişi oynayan takımını galibiyete taşırken, maça da damgasını vurdu. Atiba’nın asistinde güzel bir vuruşla ağları havalandıran Fransız sağ bek kariyerindeki ilk lig golünü attı. Beşiktaş formasıyla ikinci kez fileleri sallayan Rosier ilk golünü Tarsus İdmanyurdu’nu 3-1 yendikleri kupa maçında kaydetmişti.

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