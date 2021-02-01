Son dakika - Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar!

Beşiktaş ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala önemli hamlelere imza attı.

Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun transferi nedeniyle forma şansı çok azalan Güven Yalçın’ı İtalya Serie B ekiplerinden Lecce’ye kiralık gönderdi. Avrupa’dan toplam 6 kulübün talip olduğu 22 yaşındaki golcü oyuncu sezonun 2. yarısında Lecce forması giyecek. Serie A’ya yükselme mücadelesi veren İtalyan ekibi sezon sonunda istemesi halinde 4,5 milyon euro karşılığında Güven’in bonservisini de alabilecek.

Kartal, Tyler Boyd’u Sivasspor’a kiralık verdi. Ghezzal, Gökhan Töre, N’Koudou ve Hasic’in yer aldığı kanatlarda şans bulamayan ABD’li oyuncu sezonun ikinci yarısında Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Sivasspor’da top koşturacak. Boyd’un sezonun ikinci yarısındaki garanti ücreti Sivas tarafından ödenecek.

Beşiktaş dün Mirin’le de yollarını ayırdı. Kadro dışı olan Fransız stoperin 2022’de bitecek sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Siyah-beyazlı kulübün, Mirin’e kalan 1.5 yıllık ücretinin yarısını ödeyeceği belirtildi.

Kartal, Lens’i ise kiralık olarak Karagümrük’e gönderdi. Hollandalı oyuncunun garanti ücretinin yarısını Beşiktaş ödeyecek.

Kartal bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı 17 yaşındaki yetenekli sağ bek Bilal Ceylan’ın transferini de tamamladı. Siyah-beyazlıların, Bilal için Eskişehirspor’a 3 milyon 300 bin lira bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.