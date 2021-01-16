Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor
16.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Galatasaray ile yarın oynanacak derbide ilk on birde şans bulacak

Son dakika - Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor
ABONE OL

Beşiktaş’ın alt yapısından çıkan ve şans bulduğu günden beri hep yukarıya doğru bir ivme kazanan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray ile yarın oynanacak derbide ilk on birde şans bulacak. Son iki maçta N’Sakala’yı oynatarak genç futbolcusunu derbiye saklayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rıdvan’dan, Fenerbahçe maçındaki başarılı performansını beklediği vurgulandı. Rıdvan ile özel olarak görüşen ve onu derbiye motive eden siyah-beyazlı teknik adamın, önce savunma önlemini almasını, daha sonra gerektiği durumlarda hücuma katkı sağlamasını istediği bildirildi.

Son dakika - Beşiktaşta Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor

Beşiktaş evinde mutlu
Süper Lig’in 19. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek olan Beşiktaş’ın iç sahadaki performansı dikkati çekiyor. Bu sezon evinde 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’taki ilk maçında beraberlik, ikinci maçında yenilgi alırken geri kalan tüm maçları kazandı. 35 puanla Süper Lig’in ilk sırasında yer alan Kartal, 19 puanı iç sahadaki performansıyla topladı. Siyah-beyazlı ekibi Dolmabahçe’de mağlup eden tek takım ise Gençlerbirliği oldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı!

En çok ben bilirim! | Atakan vs. Hasic

    Lukas Podolski, semt pazarında...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Aslan'a Mostafa Mohamed müjdesi!
      Aslan'a Mostafa Mohamed müjdesi!
    2. Fenerbahçe'de sol kanat için çare aranıyor
      Fenerbahçe'de sol kanat için çare aranıyor
    3. Transfer için kaynak 30 milyon liralık kaynak!
      Transfer için kaynak 30 milyon liralık kaynak!
    4. Mesut Özil'de şok gelişme!
      Mesut Özil'de şok gelişme!
    5. Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor
      Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Dijon, Beşiktaşlı Larin'in peşinde! 10 milyon euro...

    Son dakika - Dijon, Beşiktaşlı Larin'in peşinde! 10 milyon euro...

    Son dakika - ‘Omar Elabdellaoui'yi tekrar sahada görebiliriz’

    Son dakika - ‘Omar Elabdellaoui'yi tekrar sahada görebiliriz’

    Son dakika - Galatasaray'da Saracchi mecburen derbi kadrosunda!

    Son dakika - Galatasaray'da Saracchi mecburen derbi kadrosunda!

    Son dakika - Sergen Yalçın: "Derbide hataların faturası ağır olur"

    Son dakika - Sergen Yalçın: "Derbide hataların faturası ağır olur"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet