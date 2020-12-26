Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Vida’ya alkış
26.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Vida’ya alkış

Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida herkesin takdirini kazandı. Siyah-beyazlı oyuncunun böylesine başarılı dönüşü Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı çok mutlu etti.

Son dakika - Beşiktaş'ta Vida’ya alkış
ABONE OL

Türkiye ile oynanan milli maçta Hırvatistan formasını giydiği günden beri sahalardan uzak kalan Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida, geri dönüşü sonrası herkesin takdirini kazandı.
Son üç resmi maçta oynatılan ve iki gol atan siyah-beyazlı oyuncunun böylesine başarılı dönüşü Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı çok mutlu etti.
Vida ile kovid 19 olduğu günden beri yakından ilgilenen Sergen Yalçın, küserek pes etmek yerine formayı geri almak için verdiği mücadele nedeniyle öğrencisine tekrar ilk 11 yolu açtı. Bu şekilde oynadığı sürece Vida ve Welinton ikilisini bozmak istemeyen siyah-beyazlı teknik adamın, formayı tekrar kapmak için ortaya mücadele veren herkesi desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan Hırvat basınında da Vida’ya son dönemdeki performansı nedeniyle övgüler vardı.

Son dakika - Beşiktaşta Vida’ya alkış

Defans toparlanıyor
Ankaragücü’nü deplasmanda yenerek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, savunmasını da düzeltmeye başladı.
Siyah-beyazlılar son 5 maçta daha başarılı performans ortaya koymayı başardı. Kartal, ligde ve Türkiye Kupası’nda son 5 maçta kalesinde 3 gol gördü. Beşiktaş, uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta BB Erzurum ve Ankaragücü’ne karşı kalesini gole kapattı. Beşiktaş, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi.

Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Nevzat Dindar: "Yabancı hocalar yapınca sempatik geliyor ama Terim yapınca..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim
    Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim
  2. Sokratis sıcak bakıyor
    Sokratis sıcak bakıyor
  3. Yıldızlar Antalya’da buluşuyor
    Yıldızlar Antalya’da buluşuyor
  4. Milli sporcular kürsüye abone oldu!
    Milli sporcular kürsüye abone oldu!
  5. Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...
    Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra!

Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra!

Erling Haaland: ‘2021’de uçmak istiyorum’

Erling Haaland: ‘2021’de uçmak istiyorum’

Son dakika - Fenerbahçe'de maç başına 5 eksik!

Son dakika - Fenerbahçe'de maç başına 5 eksik!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet