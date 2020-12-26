Son dakika - Beşiktaş'ta Vida’ya alkış

Türkiye ile oynanan milli maçta Hırvatistan formasını giydiği günden beri sahalardan uzak kalan Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida, geri dönüşü sonrası herkesin takdirini kazandı.

Son üç resmi maçta oynatılan ve iki gol atan siyah-beyazlı oyuncunun böylesine başarılı dönüşü Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı çok mutlu etti.

Vida ile kovid 19 olduğu günden beri yakından ilgilenen Sergen Yalçın, küserek pes etmek yerine formayı geri almak için verdiği mücadele nedeniyle öğrencisine tekrar ilk 11 yolu açtı. Bu şekilde oynadığı sürece Vida ve Welinton ikilisini bozmak istemeyen siyah-beyazlı teknik adamın, formayı tekrar kapmak için ortaya mücadele veren herkesi desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan Hırvat basınında da Vida’ya son dönemdeki performansı nedeniyle övgüler vardı.

Defans toparlanıyor

Ankaragücü’nü deplasmanda yenerek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, savunmasını da düzeltmeye başladı.

Siyah-beyazlılar son 5 maçta daha başarılı performans ortaya koymayı başardı. Kartal, ligde ve Türkiye Kupası’nda son 5 maçta kalesinde 3 gol gördü. Beşiktaş, uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta BB Erzurum ve Ankaragücü’ne karşı kalesini gole kapattı. Beşiktaş, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi.

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