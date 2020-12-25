Son dakika - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın annesi hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakarın annesi Maobeal Alice Aboubakarın vefat ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakarın annesi Maobeal Alice Aboubakarın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakara, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.