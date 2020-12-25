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25.12.2020 - 19:07 | | DHA

Son dakika - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın annesi hayatını kaybetti

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın annesinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın annesi hayatını kaybetti
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Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakarın annesi Maobeal Alice Aboubakarın vefat ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakarın annesi Maobeal Alice Aboubakarın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakara, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.

Son dakika - Beşiktaşta Vincent Aboubakarın annesi hayatını kaybetti

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