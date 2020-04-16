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16.04.2020 - 14:58 |

Son dakika | Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş, Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddialarını yalanladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Dorukhan'ın menajerinden Skorer'e özel açıklama:

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