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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'tan Papis Cisse'ye 1+1 yıllık teklif...
04.09.2020 - 14:39 |

Son dakika | Beşiktaş'tan Papis Cisse'ye 1+1 yıllık teklif...

Alanyaspor'da gösterdiği performans transferin en çok istenilen oyuncuları arasında yer alan Papiss Cisse için Beşiktaş harekete geçti.

Son dakika | Beşiktaş'tan Papis Cisse'ye 1+1 yıllık teklif...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic ve Aboubakar transferi için girişimlerine devam ederken, Papiss Cisse ile dirsek temasını koruyor.Alanyaspor'a veda eden Senegalli futbolcu ile görüşen ve sözleşme şartları konusunda uzlaşma sağlamaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındak futbolcuya 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

Manchester'da yaşayan ailesine yakın olmak istemesinden dolayı Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak.

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Son dakika | Beşiktaştan Papis Cisseye 1+1 yıllık teklif...

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