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07.08.2020 - 14:09 |

Son dakika | Beşiktaş'tan potaya iki takviye birden...

Beşiktaş Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu De'Jon Davis ve Eray Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Son dakika | Beşiktaş'tan potaya iki takviye birden...
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu De'Jon Davis'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar ayrıca genç oyuncu Eray Akyüz'ü de transfer etti.

Yapılan açıklamada, geçen sezon Bandırma Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

 

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