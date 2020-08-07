Son dakika | Beşiktaş'tan potaya iki takviye birden...

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu De'Jon Davis'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar ayrıca genç oyuncu Eray Akyüz'ü de transfer etti.

Yapılan açıklamada, geçen sezon Bandırma Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.