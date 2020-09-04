Son dakika | Beşiktaş'tan Umut Nayir için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş kulübü, Umut Nayir'in sakatlığı nedeniyle Antalyaspor ile oynanacak hazırlık maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın dün (3 Eylül) gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Umut Nayir’e, sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmıştır.

Futbolcumuz Umut Nayir, yapılan değerlendirme neticesinde, tedbir amaçlı olarak siyah-beyazlılarımızın FT Antalyaspor ile oynayacağı The Land Of Legends Cup maçı kadrosuna dahil edilmemiştir."