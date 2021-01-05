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05.01.2021 - 12:01 |

Son dakika | Beykan Şimşek resmen Göztepe'de!

Göztepe; Fenerbahçe'de profesyonel olan, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor'da forma giyen Beykan Şimşek'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Beykan Şimşek resmen Göztepe'de!
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İzmir kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Ocak 1995'te Aydın'da dünyaya gelen Beykan, 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi.

U15 ve A2 arası tüm milli takımlarımızda forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor.

Beykan Şimşek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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Son dakika | Beykan Şimşek resmen Göztepede

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