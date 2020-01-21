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21.01.2020 - 12:11 |

Son dakika | Bilal Başacıkoğlu resmen Trabzonspor'da

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme transfer imzaladıklarını KAP'a bildirdi.

Son dakika | Bilal Başacıkoğlu resmen Trabzonspor'da
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Beklenen transfer gerçekleşti ve Trabzonspor hafta sonu şehre getirdiği Bilal Başacıkoğlu ile resmi sözleşmeyi imzaladı. KAP'a yapılan bildirimde Hollanda doğumlu futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu ile 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu yer aldı. Genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımızı belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Kulübümüze gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur” dedi. Yeni transferimiz Bilal Başacıkoğlu takımımızda 45 numaralı formayı giyecek.

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KAP'a yapılan açıklama:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Son dakika | Bilal Başacıkoğlu resmen Trabzonsporda

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