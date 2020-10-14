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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Brighton, Swansea City'den Andre Ayew'i kadrosuna katıyor!
14.10.2020 - 12:32 |

Son dakika | Brighton, Swansea City'den Andre Ayew'i kadrosuna katıyor!

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı yıldız Andre Ayew, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oluyor.

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Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek. Premier Lig ekipleri de transferin bitimine son 2 gün kala son hamlelerini yapmak üzere görüşmelerine devam ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Brighton, eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i transfer etmek için Swansea City ile görüşmelere başladı. Todofichajes'te yer alan habere göre, Mavi Beyazlı ekip Ganalı yıldızın transferini 16 Ekim tarihine kadar bitirmek istiyor.

Swansea City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Ayew'in kısa süre için Brighton'a imza atması bekleniyor.

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Son dakika | Brighton, Swansea Cityden Andre Ayewi kadrosuna katıyor

 

 
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