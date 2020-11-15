Son dakika - Caner Erkin'den Avrupa Şampiyonası için iddialı sözler!

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Caner Erkin maç sonunda konuştu

"Uzun süredir milli takımda oynayan bir oyuncuyum. Bu formayı terletmek benim için büyük bir şeref. Şenol hocam bana yeniden şans verdi. Futbol hayatımın sonuna dek burada olmak için savaşacağım. Her zaman asist yapmak istiyorum. Macaristan'ı da yenmek istiyoruz. Olduğumuz yer bize yakışmıyor."

"Avrupa Şampiyonası'nda olmayı hayal etmiyorum, direkt orada olmak istiyorum. Allah nasip ederse orada olacağım."