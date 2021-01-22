Son Dakika | Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi...

İşte Önder Özen'in Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar;

İki takım da beraberlikten rahatsız değildi. İkisi de deplasmanda gibi oynadı. Ligi bilmeyen birine sorsanız hangisi favori, hangisi şampiyonluğa oynuyor bilemez. Fark yoktu.

"LUIZ GUSTAVO MÜTHİŞ"

Luiz Gustavo son birkaç maçtır dikkat çekici bir şekilde oyuna asılıyor. Şampiyonluğu en isteyen oyuncu görüntüsünde. Sezon başından çok daha iyi durumda. Çok kritik hamleler yaptı. Hücuma da verebileceği maksimum desteği verdi. Gustavo'ya ayak uyduran oyuncu var mı? Asıl soru bu. Ankaragücü maçında takıma fark atmıştı. Sivas'ta da en iyisiydi. Bu yaşta mükemmel işler yapıyor.

"İYİ OYNAMADI AMA..."

Yatabare büyük kalite olmayabilir ama kontrolü zor bir oyuncu. Stoperlerden ayrılarak oynuyor. Ancak Fenerbahçe stoperleri, Yatabare konusunda başarılıydı. Fenerbahçe iyi oynamadı ama Sivasspor'un her atağında kendi ceza sahasında kalabalık kaldı ve atağa da kalabalık gitti.

"MESUT ÖZİL İÇİN..."

Fenerbahçe'nin önünde iki seçenek var. Mesut Özil'i konuşmaya gerek yok. Oyuncu birince sınıf. A) Rakip yarı alanda oynamalıyım. B) Bunu yapmayalım, aynı oyunumuzu oynayalım ve Mesut'a serbestlik verelim. Bu da işe yarayabilir.

YÜRÜMESİ BİLE YETER

Almanya Milli Takımı ve Real Madrid oyunları birbirinden farklıydı. O dönemler La Liga uçuyordu. Süper Lig ile La Liga farklı. Real Madrid'in hızıyla, Fenerbahçe'den beklenen hız da farklı. Sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Alex de bu konuda çok eleştirildi. Sanırım Telekom'un açılış maçıydı, Alex'e hayran kalmıştım. Gerçekten kıpırdamadan oynadı ama sonucu değiştirdi. Karim Benzema ile oynamak farklı. Benzema beklerin bile performansını bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Fenerbahçe kadrosu içerisinde Mesut'tan servis bekleyecek oyuncular var. Mesut'tan maksimum seviyede fayda almanın yolu, takıma bağlantı kuracak santrfor da olsa Mesut yürüyerek de oynasa gerekeni yapar. O nereye yürüyeceğini bilir. Herkesin koşusuna da yön verir. Bırakın Mesut yürüyerek oynasın.

"VEDAT MURIQI OLSA..."



Vedat Muriqi, Mesut ile tam bir bağlantı oyuncusu. Birçok şeyi değiştirebilir.