13.01.2020 - 21:06 | | Skorer
Son dakika | Çaykur Rizespor, El Kabir ile yolları ayırdı!
Çaykur Rizespor kulübü, El Kabir ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Demir Grup Sivasspor maçında ayağı kırılan futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.