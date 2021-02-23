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23.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Cenk Tosun'un ödemi geçmedi

Tedavisi süren Cenk’in, Yukatel Denizlispor maçında büyük olasılıkla riske edilmeyeceği öğrenildi.

Son dakika - Cenk Tosun'un ödemi geçmedi
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Ağır saha ve hava koşulları altında oynanan Gençlerbirliği maçından sonra dizinde ödem oluşan Cenk Tosun dün tesislerde kontrolden geçirildi. Golcü oyuncunun dizindeki şişliğin tamamen geçmediği belirlendi. Tedavisi süren Cenk’in, Yukatel Denizlispor maçında büyük olasılıkla riske edilmeyeceği öğrenildi. Kartal’da dün takımdan ayrı çalışan Ghezzal ve Montero’nun da sakatlıkları devam ediyor. Ghezzal’ın zayıf da olsa maça yetişme şansının bulunduğu, Montero’nun ise kadroda yer alamayacağı aktarıldı.

Son dakika - Cenk Tosunun ödemi geçmedi

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