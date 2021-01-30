Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Club Brugge, Nabil Dirar'ı transfer etti!
30.01.2021 - 22:41 | | DHA

Son dakika - Club Brugge, Nabil Dirar'ı transfer etti!

Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı transfer ettiğini açıkladı.

ABONE OL

Belçika kulübü Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'a geri döndü. Belçika kulübü, 34 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu.

Deneyimli orta saha, 2017'de Fenerbahçe'ye gelmiş ve 89 maçta forma giymişti. Faslı oyuncu, daha önce de dört sezon Club Brugge forması giymişti.

Son dakika - Club Brugge, Nabil Dirarı transfer etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında tarihe geçen gol! Caner çılgına döndü

Son dakika - Club Brugge, Nabil Dirarı transfer etti

    Gabriel Margarit: “VAR bugün için Fenerbahçe’ye çalıştı”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Lider Milan, Bologna'yı yıktı!
      Lider Milan, Bologna'yı yıktı!
    2. Beşiktaş Güven Yalçın'ı kiralıyor
      Beşiktaş Güven Yalçın'ı kiralıyor
    3. Ömer Erdoğan: "Biz daha çok istedik"
      Ömer Erdoğan: "Biz daha çok istedik"
    4. Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!
      Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!
    5. Club Brugge, Nabil Dirar'ı transfer etti!
      Club Brugge, Nabil Dirar'ı transfer etti!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Enner Valencia: "Kesinlikle gollerim devam edecek"

    Son dakika - Enner Valencia: "Kesinlikle gollerim devam edecek"

    Son dakika - Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci yanıtı!

    Son dakika - Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci yanıtı!

    Güntekin Onay: "Herkes kendine çeki düzen versin"

    Güntekin Onay: "Herkes kendine çeki düzen versin"

    Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"

    Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet