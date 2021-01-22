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22.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Cristiano Ronaldo tarih yazdı

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü ismi olmayı başardı

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CELAL UMUT EREN

Cristiano Ronaldo, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü ismi olmayı başardı. Juventus’un İtalya Süper Kupa finalinde Napoli’yi 2-0 yendiği maçta ağları havalandıran Ronaldo, 760. golünü kaydetti. Böylece Çek efsane Josef Bican’ın 759 gollük rekorunu geçen Portekizli oyuncu, tek başına zirveye çıktı. 3. sırada Brezilya efsanesi Pele 757 golle gelirken, bir başka Brezilyalı Romario’nun 743 golü bulunuyor. 4. sırada 719 golle Lionel Messi bulunuyor.

Son dakika - Cristiano Ronaldo tarih yazdı

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