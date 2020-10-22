Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı
22.10.2020 - 15:33 |

Son dakika | Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçını kaçırması bekleniyor.

Son dakika | Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı
ABONE OL

Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı! Marca'nın haberine göre daha önceden koronavirüs testi pozitif çıkan Ronaldo'ya ikinci bir test yapıldı ve bu testin de sonucu pozitif çıktı.

Ronaldo, böylece 28 Ekimde oynanacak Juventus - Barcelona maçını kaçıracak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo - Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu, 8 Aralık'ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ipler koptu! Terim, Albayrak ve Şükrü Hanedar...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsünde dikkat çeken detay!

Son dakika | Cristiano Ronaldonun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

Son dakika | Cristiano Ronaldonun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

    Chelsea’nin Old Trafford'da attığı en iyi golleri izliyoruz...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır, Saha Ölçüleri Ve Kuralları Nelerdir?
      Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır, Saha Ölçüleri Ve Kuralları Nelerdir?
    2. Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı
      Son dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı
    3. Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
      Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
    4. Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi
      Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi  
    5. Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı
      Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz"

    Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz"

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak

    Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak

    Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

    Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

    Sıradaki Haber