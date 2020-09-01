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01.09.2020 - 10:18 | | ANKARA (AA)

Son dakika | David Silva koronavirüse yakalandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son dakika | David Silva koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

Son dakika | David Silva koronavirüse yakalandı

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