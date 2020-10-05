Son dakika | Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.