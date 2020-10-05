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05.10.2020 - 13:13 | | DENİZLİ (AA)

Son dakika | Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.

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Son dakika | Denizlispor, Mathieu Dosseviyi kadrosuna kattı

  

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