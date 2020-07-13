Son dakika | Denizlispor - Trabzonspor: 2-1

Süper Lig 32’nci haftasında kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor sahasında şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor'u yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 14’üncü dakikada Ekuban'la öne geçti. Ev sahibi ekip, 46’ncı dakikada Sacko ve 84’üncü dakikada Estupinan’ın yanıt vererek hayati öneme sahip 3 puana uzandı.

Ligde koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 5 maçta galibiyetle tanışamayıp 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Denizlispor, bu sonuçla puanını 35'e çıkarıp son 2 hafta öncesi düşme hattına girmekten kurtuldu. Son 2 maça düşme hattının 3 puan üzerinde giren ev sahibinde futbolcular büyük sevinç yaşarken ikinci maçında ilk galibiyetini alan teknik sorumlu Levent Kartop, 90 dakika sonrası göz yaşlarını tutamadı. Şampiyonluk yarışında rakibi lider Medipol Başarşehir'in İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenildiği haftada ayağına kadar gelen büyük fırsatı değerlendiremeyen, maçta 2 topu da direkten dönen Trabzonspor 62 puanda kalıp son 2 haftaya rakibinin 4 puan gerisinde girdi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Serkan Çimen (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin (xx) - Zeki (xx), Oğuz (xxx), Mustafa Yumlu (xxx), Bergdich (xx), Sackey (xxx), Murawski (x) (Dk. 46 Onazi xx), Sacko (xxx) (Dk. 78 Olcay xxx), Recep (x) (Dk. 73 Özgür Çek x), Aissati (xxx) (Dk. 90+2 Mbamba), Rodallega (x) (Dk. 73 Estupinan xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (x) - Pereira (xx) (Dk. 83 Kamil Ahmet), Hosseini (x), Da Costa (xx), Novak (xx), Abdülkadir Parmak (xx) (Dk. 87 Koray), Sosa (xxx) (Dk. 69 Ndiaye x), Abdülkadir Ömür (xx) (Dk. 83 Guilherme), Ekuban (xx), Nwakaeme (x), Sörloth (xx)

GOLLER: Dk. 46 Sacko, Dk. 84 Estupinan (Yukatel Denizlispor) - Dk. 14 Ekuban (Trabzonspor),

SARI KARTLAR: Sosa, Kamil Ahmet. Ekuban (Trabzonspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Denizlispor tehlikeli geldi. Aissati'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

14'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Pereira ve Sosa'nın paslaşmasıyla başlayan atakta Abdülkadir Ömür, topu ara pasla defansın arkasına sarkan Ekuban'la buluşturdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ekuban, karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 0-1.

22'nci dakikada Trabzonsporlu Sosa'nın ceza alanı dışından şutu yandan az farkla auta çıktı.

29'uncu dakikada gelişen Denizlispor atağında Rodallega'nın ceza sahası içinden sert şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

46'ncı dakikada ikinci yarının henüz başında skor eşitlendi. Zeki'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Sacko topu kaleci Uğurcan'ın bakışları altında kafayla ağlara yolladı: 1-1.

69'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutu üstten auta çıktı.

74'üncü dakikada Trabzonspor mutlak golü kaçırdı. Novak sol kanattan sıfıra inip kale önüne çevirdi. Sörloth'un altı pastan vuruşu üst direkten döndü. Abdülkadir Ömür'ün tamamlamak istediği top defansa çarpıp kornere çıktı.

84'üncü dakikada Denizlispor üstünlüğü yakaladı. Olcay'ın pasını göğsüyle yumuşatıp kafasıyla önüne indiren Estupinan, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek Uğurcan'ı avladı: 2-1.

89'uncu dakikada Trabzonspor beraberliğe yaklaştı. Da Costa'nın ceza sahası dışından sert şutu yan direkte patladı.

Mücadele 2-1 Yukatel Denizlispor üstünlüğü ile sona erdi.