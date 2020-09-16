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16.09.2020 - 08:27 | | FANATİK

Son dakika | Denizlispor'dan Manuel Fernandes hamlesi

Denizlispor, adı Trabzonspor’la da anılan Manuel Fernandes ile pazarlık masasına oturdu. Yeşil-Beyazlılar, 34 yaşındaki Portekizli orta sahaya 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti.

Son dakika | Denizlispor'dan Manuel Fernandes hamlesi
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İlk hafta Göztepe’ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, transferde tekrar düğmeye bastı. Yeşil-Siyahlılar, özellikle orta alanda fark yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma liderlik edecek isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme Manuel Fernandes geldi. Trabzonspor’la da görüşen ancak henüz kesin cevap alamayan Portekizli futbolcunun menaceriyle temasa geçildi. Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes’e 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti. Ekstra kazaçlarla birlikte Fernandes’in yıllık alacağı ücret 1 milyon Euro’nun üstüne çıkabilir.

Süper Ligi istiyor
Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş almak. Bu doğrultuda taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, sonrasında Lokomotiv Moskova ve Krasnodar’da oynadı. Rusya macerasını noktalayan Fernandes, Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor.

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