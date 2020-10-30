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30.10.2020 - 18:26 | | AA

Son dakika - Deprem nedeniyle Ä°zmir'deki 5 voleybol maçÄ± ertelendi

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu, Ä°zmir'deki deprem nedeniyle 5 maÃ§Ä±n ertelendiÄŸi duyurdu.Â

Son dakika - Deprem nedeniyle Ä°zmir'deki 5 voleybol maçÄ± ertelendi
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TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu, Ä°zmir'deki deprem nedeniyle profesyonel liglerde yarÄ±n ve 1 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak 5 maÃ§Ä±n ertelendiÄŸi duyurdu.Â 

AÃ§Ä±klamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop KadÄ±nlar 1. Lig'deki KarÅŸÄ±yaka-FenerbahÃ§e ve Ä°zmirspor-GÃ¶ztepe, TVF KadÄ±nlar 2. Ligi'ndeki Arkas Spor-Denizli Merkez Efendi Belediyespor ve Bornova Belediyespor-AkhisargÃ¼cÃ¼ mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n ileri bir tarihte oynanacaÄŸÄ± belirtildi.

Son dakika - Deprem nedeniyle Ä°zmirdeki 5 voleybol maÃ§Ä± ertelendi

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