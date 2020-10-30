TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu, Ä°zmir'deki deprem nedeniyle profesyonel liglerde yarÄ±n ve 1 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak 5 maÃ§Ä±n ertelendiÄŸi duyurdu.Â

AÃ§Ä±klamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop KadÄ±nlar 1. Lig'deki KarÅŸÄ±yaka-FenerbahÃ§e ve Ä°zmirspor-GÃ¶ztepe, TVF KadÄ±nlar 2. Ligi'ndeki Arkas Spor-Denizli Merkez Efendi Belediyespor ve Bornova Belediyespor-AkhisargÃ¼cÃ¼ mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n ileri bir tarihte oynanacaÄŸÄ± belirtildi.