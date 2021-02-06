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06.02.2021 - 23:06 |

Son dakika | Diagne'den Fenerbahçe zaferi sonrası olay gönderme!

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'den "kahveli" galibiyet paylaşımı geldi.

Son dakika | Diagne'den Fenerbahçe zaferi sonrası olay gönderme!
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Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray cephesinde karşılaşma sonrası imalı paylaşımlar yapıldı.

Sarı kırmızılıların devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne sosyal medya hesabından kahve ve gülücük emojisi paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Fenerbahçe ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci için ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelmiş, milli yıldız sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

Son dakika | Diagneden Fenerbahçe zaferi sonrası olay gönderme

Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından ezeli rakibine 4 yıldız göndermesi yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yaptığı maç sonu paylaşımında yıldız olmamasına dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" mesajını paylaştı.

 

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