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30.10.2020 - 09:13 |

Son Dakika | FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti

Son dakika haberlere göre, uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi.

Son Dakika | FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
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Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmişti. 

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Son Dakika | FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti

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