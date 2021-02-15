Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
15.02.2021 - 21:29 |

Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Suudi Arabistan'Ä±n El-Hilal takÄ±mÄ±nda teknik direktÃ¶r Razvan Lucescu ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â

Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
ABONE OL

Suudi Arabistan'Ä±n El-Hilal takÄ±mÄ±nda teknik direktÃ¶r Razvan Lucescu ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â 

El-Hilal KulÃ¼bÃ¼, 51 yaÅŸÄ±ndaki Rumen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Lucescu'nun sÃ¶zleÅŸmesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmayla feshedildiÄŸini duyurdu.

KulÃ¼bÃ¼n 19 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran BrezilyalÄ± Rogerio Micale'nin gÃ¶revi devralacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Rumen teknik direktÃ¶r Mircea Lucescu'nun oÄŸlu Razvan, Haziran 2019'da El-Hilal'in baÅŸÄ±na geÃ§miÅŸti.Â 

Razvan Lucescu yÃ¶netiminde Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco gibi isimlerin forma giydiÄŸi El-Hilal, birer kez Suudi Arabistan Ligi ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Åžampiyonlar Ligi zaferi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 18 haftada 34 puan elde eden El-Hilal, ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.

Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Son dakika - Süper Lig'in yÄ±ldÄ±zÄ± Fenerbahçe'ye geliyor! Bizzat transfer için aradÄ±...
    Mehmet AltÄ±parmak:: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna girenleri maçÄ± çevirdi"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Sergio Ramos ile yollar ayrÄ±lÄ±yor
      Sergio Ramos ile yollar ayrÄ±lÄ±yor
    2. El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
      El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
    3. CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattÄ±
      CSKA Moskova, Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattÄ±
    4. Ümit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kampÄ± sürüyor
      Ümit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±k kampÄ± sürüyor
    5. Mehmet AltÄ±parmak: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna girenleri maçÄ± çevirdi"
      Mehmet AltÄ±parmak: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna girenleri maçÄ± çevirdi"
    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor, AÄ°HM'e baÅŸvurduÄŸunu açÄ±kladÄ±!

    Son dakika - Trabzonspor, AÄ°HM'e baÅŸvurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±!

    Son dakika - BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ä°sviçre çakÄ±sÄ± Necip Uysal! Son 1 haftada 3 farklÄ± bölge

    Son dakika - BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ä°sviÃ§re Ã§akÄ±sÄ± Necip Uysal! Son 1 haftada 3 farklÄ± bÃ¶lge

    Son dakika - Galatasaray'dan zemin için açÄ±klama!

    Son dakika - Galatasaray'dan zemin iÃ§in aÃ§Ä±klama!

    Son dakika - Umut Bulut, OÄŸuz Çetin'i yakaladÄ±! Süper Lig tarihine geçti...

    Son dakika - Umut Bulut, OÄŸuz Ã‡etin'i yakaladÄ±! SÃ¼per Lig tarihine geÃ§ti...

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet