Son dakika - El-Hilal Razvan Lucescu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n El-Hilal takÄ±mÄ±nda teknik direktÃ¶r Razvan Lucescu ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â
Suudi Arabistan'Ä±n El-Hilal takÄ±mÄ±nda teknik direktÃ¶r Razvan Lucescu ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â
El-Hilal KulÃ¼bÃ¼, 51 yaÅŸÄ±ndaki Rumen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Lucescu'nun sÃ¶zleÅŸmesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmayla feshedildiÄŸini duyurdu.
KulÃ¼bÃ¼n 19 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran BrezilyalÄ± Rogerio Micale'nin gÃ¶revi devralacaÄŸÄ± belirtildi.Â
Rumen teknik direktÃ¶r Mircea Lucescu'nun oÄŸlu Razvan, Haziran 2019'da El-Hilal'in baÅŸÄ±na geÃ§miÅŸti.Â
Razvan Lucescu yÃ¶netiminde Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco gibi isimlerin forma giydiÄŸi El-Hilal, birer kez Suudi Arabistan Ligi ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Åžampiyonlar Ligi zaferi yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 18 haftada 34 puan elde eden El-Hilal, ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.