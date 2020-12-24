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24.12.2020 - 08:36 |

Son dakika | Eljif Elmas için transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan genç yıldız Eljif Elmas için menajeri George Gardi transfer açıklamasında bulundu.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, oyuncunun hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine konuştu

Napoli'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Benfica'ya transfer olacağı iddia ediliyor.

"SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR"
Menajer, Kuzey Makadonyalı oyuncu için açıklamasında; "Eljif'in arzusu Napoli'de kalarak sezonu burada tamamlamak ve EURO 2020'de kendisini göstermek olacak." dedi.

Ülkesiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan oyuncu, 2019 yazında 16.1 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

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Son dakika | Eljif Elmas için transfer açıklaması

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