03.10.2020 - 17:59 | | AA
Son dakika | Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Napoli'nin Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.