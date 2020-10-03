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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
03.10.2020 - 17:59 | | AA

Son dakika | Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Napoli'nin Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi. 

Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.

Son dakika | Eljif Elmasın koronavirüs testi pozitif çıktı

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