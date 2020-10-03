Son dakika | Milan'dan Ozan Kabak hamlesi

Galatasaray alt yapısında yetişen ve Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon Euro bedelle transfer olan Ozan Kabak ardından Schalke 04'e transfer olmuş ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 5 maçla cezalandıran milli futbolcu için Milan'ın Schalke 04 ile görüşmelere başladığı duyuruldu.

Calciomercato son dakika olarak duyurduğu özel haberinde Milan Sportif Direktörü Frederic Massara ve Paolo Maldini, Ozan Kabak transferi için Alman ekibine resmi teklifini iletti. Chelsea'den Antonio Rudiger için de görüşmelerini sürdüren Milan'ın Ozan Kabak için ısrarcı olduğu ve Schalke 04 takımını ikna çabalarının sürdüğü ifade edildi.

Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro, Stuttgart'tan da Schalke 04'e 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.