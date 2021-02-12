Son dakika - Emre Belözoğlu: ‘Böyle yöneticilik olmaz!’

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın İrfan Can, Mert Hakan ve Muriç’le ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluşan Belözoğlu, ‘Böyle futbol yöneticiliği olmaz’ dedi.



Sarı-lacivertli idarecinin açıklamalarından satırbaşları:

-Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın. Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Biz susuyoruz, konuşmuyoruz ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz.

-Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde, biz Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz. Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz. Bizim için önemli olan, değerli olan bu takımın sezon sonunda şampiyon olmasıdır; camiamızın da özlemi, arzusu budur.

- Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil. Biz imza atmışız, bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki halen kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini?

‘Hoca da rahatsız’

Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un da oyundan memnun olmadığını aktararak, “Oyundan bağımsız Fenerbahçe bugün puansal olarak ligin tepesinde, zirveyi paylaşıyor. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir, biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Hocamız da oyundan rahatsız” dedi.

‘Ceza riski yok’

Harcama limitleriyle ilgili bilgi veren Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe’nin bir ceza riski yok. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık. 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Transferlerimizi limitin dışında yapıyor algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak, Fenerbahçe’yi de bunun bir parçası yapmak” diye konuştu.

‘Ehil kişilere ihtiyaç var’

VAR konusunda konuşan Emre Belözoğlu, “2 yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bu sistemin güvenli ve düzgün yürümesi adına gerekenlerin bir an önce yapılması şart. Bir televizyon kanalında, VTR’cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor. Bir fotağrafta bir saniye içinde 24 tane kare var, bu karelerin sadece saniyeler içinde nasıl farklı hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Bunun için daha ciddi bir altyapıya daha ehil kişilere ihtiyacımız var” dedi.

‘Herkese gösterecek’

Mesut Özil’le ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, “Mesut Özil’in oynayıp oynamayacağına hocamız karar verecek. Mesut Özil oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımıza gösterdi. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini gösterdi, takıma hızlıca adapte olabileceğini gösterdi. Mütevazı ve takımda toparlayacı bir kimliği var. Mesut Özil’in tecrübelerini tüm takımla paylaşması, herkese yakın ilgi göstermesi hepimizi mutlu ediyor. Neler yapabileceğini tam fit hale geldiğinde herkese gösterecek. Umuyoruz çok başarılı olacak” yorumunu yaptı.

‘Şampiyonluğa inanıyoruz’

Şampiyonluk iddialarını yineleyen Fenerbahçe Sportif Direktörü, “Biz kendi camiamızla birlikte takımımızı, kulübümüzü korumak için herşeyi yapmaya hazırız. Biz oyuncularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Taraftarımız da inanıyor ve güveniyor. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için ve bir an olsun bundan vazgeçmemiz, geri durmamız mümkün değil. Biz Fenerbahçe’de görev yapmanın sorumluluğuyla doğru bildiğimiz ne varsa yapmaya çalışacağız. Benim için Fenerbahçe camiasının ne dediği önemli. Ben kendimi buraya adadım” ifadelerini kullandı.