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12.11.2020 - 12:43 |

Son dakika - Emre Belözoğlu koronavirüs geçirdiğini açıkladı!

Fenerbahçe Sportif DirektörüEmre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'yla birlikte daha önce koronavirüs geçirdiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan antrenmanın ardından daha önce koronavirüs geçirdiğini açıkladı.

Belözoğlu, basınla antrenman sonrası yaptığı kısa sohbette, ekibe yeni katılan yardımcısı Selçuk Şahin ve Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını ve bu teste göre daha önce koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını açıkladı.

Kanlarında antikor çıkan 3 ismin daha önce hiç belirti göstermeden Covid-19 geçirdikleri belirtildi. 

Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı

Süper Lig'in 9’uncu haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. 

Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand’ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mauricio Lemos idmanda yer almadı. Fenerbahçe’de idmanı; İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇINDA KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞACAK
Sarı-lacivertli ekip, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele, 15 Kasım Pazar günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 16:00’da oynanacak.

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