16.02.2020 - 10:48 |
SON DAKİKA - Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık
Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Ayrıca tecrübeli oyuncunun kasında da minimal yırtık olduğu belirtildi.
Tedavisine başlanan 39 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.