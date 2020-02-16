Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA - Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık
16.02.2020 - 10:48 |

SON DAKİKA - Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

SON DAKİKA - Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık

Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Ayrıca tecrübeli oyuncunun kasında da minimal yırtık olduğu belirtildi.

Tedavisine başlanan 39 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

SON DAKİKA - Emre Belözoğlunun kasında ve kas zarında yırtık

Dybala'dan Frosinone'ye harika gol!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi Sporting Lizbon berabere kaldı

Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi Sporting Lizbon berabere kaldı

Trabzonspor – Sivasspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Trabzonspor – Sivasspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Sıradaki Haber