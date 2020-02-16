SON DAKİKA - Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık

Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Ayrıca tecrübeli oyuncunun kasında da minimal yırtık olduğu belirtildi.

Tedavisine başlanan 39 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.