Son dakika | Epiphanny Prince Galatasaray’da!

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, ABD’li oyun kurucu Epiphanny Prince ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 11 Ocak 1988’de ABD’nin New York kentinde doğan Epiphanny Prince, 2 Şubat 2006 tarihinde oynanan liseler arası kadın maçında 113 sayı kaydederek, 100 ve üzeri sayı atan ilk liseli basketbolcu olarak dikkatleri üzerine çekti.

Rutgers Üniversitesi’nden bir sene erken ayrılarak ülke dışına çıkan Prince, 2009-2010 sezonunda Botaş’a imza atarak Türkiye macerasın atıldı. Burada geçirdiği bir sezonun ardından çifte vatandaşı olacağı Rusya’nın Spartak Vidnoe takımına giden basketbolcu, ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye’ye dönerek bir sezon boyunca Galatasarayımızın formasını terletti.

2012-2013 sezonunda Rusya’nın Dynamo Kursk takımına transfer olan Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde forma giydi. 2016-17 EuroLeague Women sezonunda Angel McCoughtry ile birlikte bu takımda şampiyonluk yaşadı.

10 sezonluk WBNA tecrübesi bulunan Prince, 2011 ve 2013 yıllarında Doğu All-Star karmasında yer aldı. 2017 senesinde en iyi geri dönüş yapan oyuncu unvanına layık görülen oyuncu, 2015 yılında All-WNBA ikinci takımında yer aldı. WNBA’de sırasıyla Chicago, New York ve Las Vegas formalarını giyen Epiphanny Prince, Rusya Milli Takımı’nda forma giyiyor. Epiphanny Prince’e Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz.