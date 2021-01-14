Son dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz resmen açıkladı: 'Fatih Terim...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi teknik direktör Fatih Terim Türk Telekom Stadı'na geldi. Terim, Cengiz ile görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca görüşme sonrası stattan ayrıldı.

Başkan Mustafa Cengiz görüşmenin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in sözleri: "Çok büyük kaos yaratma, yanlış yönlendirmeler var. Sosyal medyada haksız suçlamalar var. Geçmişi bilemeyen geleceği yönetemez. Önemli olan süreci yakalamaktır. Sayın Özbek'ten görevi devraldığımızda transfer yasağı vardı. 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Yoksa transfer yasağı oluyordu. Bunları hallettik, şükürler olsun. Baskette de yasağımız vardı, onu da kaldırdı. Derneğin borçlarını kapattık. Paraları kredi olarak kullandık. Kendi şirketimizden para alsam, bunu faiz olarak ödemek zorundayım.

"Disiplin Komitesi bize 4 ay müsaade etti"

Allah yardımcıları olsun, bizim de onların da. Eleştiriye saygı duyuyorum. Başımızda UEFA vardı. Hafife alıyorlar. Disiplin Komitesi bize 4 ay müsaade etti. Genel ahlak, vaatleri sadık, projesi sağlam olanlar dikkat ediyorlar. Avrupa bankalarının bakış açısı bu. Türkiye'de durum maalesef böyle değil. Beyan esastır.

"67 sayfa rapor verdik"

4 ay sonra 67 sayfa rapor verdik. Biz bunları anlattık. Tarihinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. Yer yerinden oynadı. Milan ve PSG bizim yolu izledi. Sizin avukata ihtiyacınız yok dediler. 'Sağolun' dedik. Biz kulübe fatura kesmedik. 6 milyon euro cezayı ödedik. İstese o komitenin bize doğrudan ceza verme yetkisi vardı. Ceza almamız için Disiplin Komitesi'ne tekrar gittiler. Biz de CAS'a gittik. CAS'ta 4 ay süren davayı kazandık. Allah büyük teknik kadromuz, futbolcularımız bizi şampiyon yaptı.

"Yapayalnızım"

10 yılda ilk defa kara geçtik. Ben bunları hafıza için anlatıyorum. Ben bugün varım yarın yokum. Benim bütün çalışanlarımı bıktırdılar. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi görmedim. Hepsinin sinerjisinin kara delik gibi emdiler. Buna da direniyorum, nereye kadar bilmiyorum. Hiç kimse bana acımasın. Yapayalnızım. Buraya başkan bulamazsınız, yönetim bulamazsınız. Her zaman şampiyon olamayabilirsiniz. Biz şanslıydık. Süper Lig kolay bir lig değil.

"Beşiktaş derbisinde ölümüne oynayacağız"

Beşiktaş maçına kazanmak için çıkıyoruz. Önemli bir derbi. Bu maça gerek teknik direktörümüz gerek oyuncu ölümüne oynayacaklar. Son maçlarda haksız puanlar kaybettik. Bir sürü faktör bir araya geldi ve umulmadık yenilgiler aldık. Alanya maçı, Kasımpaşa maçı, tek bir şut, tek bir gol. Galatasaray ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Hocamız gençleri monte etmeye başladı. Kerem'in penaltı kaçırmasına çok üzüldük. Kerem sakın üzülmesin. Marcao'ya ve Falcao'ya da güveniyoruz. Pazar günü ölümüne oynayacağız. Hak eden kazansın, hak eden Galatasaray olsun. İnşallah Muslera da katılacak aramızda.

Aday olmayacağını ilk kez açıkladı

Bir taraftar olarak bakarsak vasat, beceriksiz bir yönetimiz. 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47. Göreve geldiğimizde 3 günde Nagatomo'yu aldık. Ndiaye'yi sattık. 40 milyon euro bonservis ödemişiz. Başka kulüplerde bu rakamları ölseniz vermezler. Mahremiyet derler. Toplam ödenen 44 milyon. Toplam 68 oyuncu göndermişiz. Toplam 62.8 milyon euro. 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli ve vasat olmasaydık ne olurdu? Bizim her şey açık, net. Yalan var mı, yok, dolan mı var mı yok. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı. Haklılar. Biz 100 milyon euro kar elde etmediğimiz için suçluyuz. Galatasaray'ın 3 yıla ihtiyacı var. Korkmayın aday değilim.

'İrfan Can Kahveci için Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştüm'

Biz Fatih Terim ile devamlı konuşuyoruz, UltraAslan'ı ben yönlendiriyormuşum. Ben onlarla söylediklerinin yüzde birini konuştum. UltraAslan bana 'Ya İstifa Ya Transfer' diyor. Ondan sonra diyorlar ki UltraAslan'ı başkan yönetiyor. UltrAslan'ın açıklamasının üzerine İrfan Can Kahveci için Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Kahve paylaşımı sonrasında Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. İlk kez de görüşmüyorum sevgili Göksel'le. Göksel Başkan'la konuşunca aldığım cevap 38 milyon Euro! Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Pazarlık safhasındayız.

"9.8 milyon TL harcama limitimiz var"

Bizim 9.8 milyon TL harcama limitim var. Ey sevgili taraftarım, ey futbol camiamız, hashtag açacaksınız, TT yapacaksanız lütfen şöyle öncülük edin: Günlük kuru şimdinin kurundan değil, önceki kurdan yapın. Beni gebertseniz ben bunu yapmam. G.Saray'ın geleceğini karartmam. İstedikleri kadar beceriksiz desinler. Bunu benden beklemeyin. Hocamız diyor ki "Oldu oldu olmazsa biz bu kadroyla devam ederiz."

Terim'le yaptığı görüşmenin içeriğini açıkladı

Bir haftadır hocamızla buluşamıyoruz. 'Hocam kendini niye yalnız hissediyorsun' dedim. 'O hale geldim, benim de burama kadar geldi' dedi. Kenarda çıldırıyor, bu yaşta yağmuru yiyor. Hocama hak verdik. İki medeni insan gibi konuştuk. Hocamızın yalnız hissetmesi bizimle ilgili olay değil. Belki de bizimle ilgili. Allah hocamızın sinerjisini, enerjisini eksik etmesin. Lafımı esirgemem. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka.

'Şampiyon olduktan sonraki adımları düşünüyoruz'

Çekirdeklerini alıp bizi izleyenlere tavsiyem; başka bir şey izlesinler. Galatasaray mevcut kadrosuyla Türkiye'de şampiyon olur. Biz şampiyon olduktan sonraki adımları düşünüyoruz. Biz nakit kaynak yaratmadan uzun vadede borçlanamayız. O zaman beceriksiz değil hain oluruz. Ben buna izin vermem. Ömrüm Galatasaray'da geçti. En koma halinde bile G.Saray'ı düşündüm. Yokluklar bazen fırsatlara çevirir. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Fazla transfer yapmak, şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Hiç transfer yapamayabiliriz.

'İstifa etmek bana büyük iyilik olur'

İstifa etmek bana büyük iyilik olur ama kayyum atanırsa buna dayanamam. Seçim için çok uğraştım ama izin vermediler. Transfer limitini aşanlar oldu. Limiti aşanlar oldu, iki defa limiti aştılar. Ben %26 aştığım anda transfer yasağı, üç puan silme cezası ile karşı karşıyayım. Devamlı bunu TFF'ye soruyorum. Ses yok, görüntü var.

'Gol atılıyor, sfenks gibi oturuyorum'

Aday olmayı düşünmüyorum. Evde maç seyredemiyorum. Deşarj oluyorum maçta. 15 günde bir gidiyorum. Stat bomboş olur, benim locada yer bulamazsınız. Ben bu zevkten mahrum kaldım. Hakeme bir şey diyemiyorum. Gol atılıyor, sfenks gibi oturuyorum. Milletin karakterini öğrenmek istiyorsanız başkan olun, yanındakilerin ne mal olduğunu görün. Real Madrid ve PSG maçında 5-6 gol yedik. Başkanları ayakları bile kıpırdatmadı. İyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek, onun lehine çekilirim. Kendimce iyi bir aday görmezsem, yeterli görmezsem aday olabilirim.

"Çocukları ezmeyin"

Tweet atan yöneticilerimden rahatsızım. Bir dönem daha başkan olursam, Tweet atmak yasak. Gençler oynadıkça hata da yapar, çocukları ezmeyin. Çocukları sosyal medyada idam ediyorlar, yapmayın arkadaşlar. Taraftardan istirham ediyorum.

Oğulcan konusu

Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesinde ilk maddeyi de okudum, son maddeyi de okudum. Ben iş alan da oldum, iş veren de. Kararda da ayartan kulüp olmadığımız söyleniyor. Futbolcu köle değil. FIFA da açıkça diyor ki 'Futbolcunun oluru olmadan tek taraflı uzatamazsın'. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalar bu cevabı alırlardı.

'Falcao kendini kanıtlamak için ilk maçlar aşırı yüklendi'

Falcao geldiğinde İstanbul sallandı. 60 bin kişi stada geldi. İstanbul tarihinin en büyük toplantısıydı. Falcao bizim değerli bir topçumuz. Sakatlıktan kurtulamadı. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlar aşırı yüklendi. Falcao düzelecek oynayacak. Monaco, Falcao'ya 8 milyon euro verdi ama Falcao, ben gol atınca stat hoparlörlerinde ismim söylendiği zaman sessiz kalınmasından bıktım diyerek kabul etmedi Monaco'yu. Ama Falcao bize gelip derse kulüp buldum derse, G.Saray'ın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz. Gıdıklamalar var ama oyuncularımıza resmi teklif yok.

'Terim'le 2+3 yıllık sözleşmemiz var, devam edeceğiz'

Fatih Terim'in mukavelesi mayıs ayında bitmiyor. Fatih Hoca'nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. Biz Fatih Terim'le 2+3 yıllık sözleşme yaptık. Mukaveleyi hocamla birlikte yaptık. Hocam öyle istedi. Hocanın onu söylemesi adrenalinden. Kavgada yumruk saymam. Ben hocamla devam ederim. Hocamın G.Saray'a verdiklerini inkar eden çarpılır.