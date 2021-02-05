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05.02.2021 - 23:09 | | Sporx

Son dakika - Eran Zahavi: "Fenerbahçe ile olan durum garipti"

Fenerbahçe'nin gündemine geldiği konuşulan daha sonrasında PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklama yaptı. Eran Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti." dedi.

Son dakika - Eran Zahavi: "Fenerbahçe ile olan durum garipti"
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Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine geldiği konuşulan ve daha sonra PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, sezon başında yaşananlarla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ancak ciddi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti. Medya benim anlaşma sağladığımı duyuruyordu. Şüphe bile yoktu. Evet, görüşmeler vardı ancak ciddi bir sözleşme pazarlığı yoktu. Bir transfer için de en önemli şey budur. Sonra çılgınlık başladı, özellikle sosyal medyada. Benim transfer olduğum haberleri patlamaya başladı. PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmeyeyim. Daha az pozitifti, ancak bu çok da garip değildi." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili olarak, "Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" demişti.

Son dakika - Eran Zahavi: Fenerbahçe ile olan durum garipti

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