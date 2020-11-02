Son dakika - Erol Bulut: "Bu galibiyeti Koray Şener'e armağan ediyoruz"

Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken maç sonu teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Bu galibiyeti Koray Şener'e armağan ediyoruz"

"Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik."

"Bugün taçtan iki pozisyonumuz var. Çalışılmış pozisyonlar. Goller bulabilirdik ama bulamadık. Çalışmaya devam edeceğiz."

"11 net gol pozisyonumuz var. Rakip 11 kişi sahada ilk yarı oynarken de bu pozisyonlar vardı. İkinci yarı biraz daha baskılı oynamaya çalıştık. Gol bulduk ama rakip 1 kere geldi, konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz gol oldu."

"Rakip kale önünde duvar kurdu ama biz yeterince gol pozisyona girdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Konsantrasyon eksikliği oluyor bazen son paslarda ,son vuruşlarda. Kesinlikle düzeltmemiz lazım."

"40 üzerinde orta yaptık, 15-20 tanesi isabetli. Direkten dönenler var. Galibiyet için son ana kadar elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."